日月光加持 牧德股價再創新高！首破600元關卡衝上615元

AOI股王牧德（3563）在大股東日月光投控（3711）加持下，業績穩健升溫，布局半導體效應逐步浮現，基本面持續轉強帶動股價今日再創新高首破600元關卡衝上615元。

牧德3日公布五月營收 3.31 億元，繼四月份之後，續創歷史新高。牧德提到，從二月法說會提出今年是雙軌四線營運策略元年，未來幾年均會依此策略方向逐步發酵並推出新產品增加成⾧動能。

牧德上周股東會，當時股東提問美元及人民幣在四、五月份同步急貶 9.7%，對匯損的看法，公司表示，當然會侵蝕掉部分盈餘，然而匯盈匯損均是市場避免不了的常態，只是這次兩個月內就讓台灣的公司回吐了過去 2.5 年的匯盈，造成獲利劇烈衝擊；然而也就是藉由這次衝擊更能看出牧德科技的韌性及獲利能力。

牧德董事長汪光夏日前親自主持並說明營運展望。他提到，牧德已不再是單純PCB相關AOI龍頭廠商，預期半導體營收可望達到15-20%甚至更高，公司海外布局與台灣產能研發都已有對應規畫，對營運樂觀以待。牧德也已獲得封測龍頭廠日月光投控投資參與董事會。

牧德統計，PCB大客戶與封測客戶都和市場趨勢相當。汪光夏也說，公司不做me too毛利率低於60%的產品不投入，半導體領域預期更高，公司應對市場需求積極擴廠與投入研發，擴編組織。牧德已分割設立PCB事業群與半導體事業群。

回顧2024全年，牧德先前提到，公司進行全方位轉型期，在營運策略構面：引進日月光集團布局先進封裝產品發展，同步投資鏵友益科技（6877）強化研發、製造，供應鏈及業務能量。