華星光、聯鈞 四檔耀眼

矽光子（CPO）族群昨（11）日再躍盤面焦點，華星光（4979）股價亮燈漲停，上漲16.5元，收184.5元，聯鈞（3450）也放量上攻，盤中最高一度攻上199.5元，終場上漲5元，收194.5元。

權證發行商表示，近期台股盤面個股快速輪動，看好矽光子族群的投資人可挑選價內外在20%以內、距到期日四個月以上的長天期權證靈活操作。

矽光子技術為台廠帶來龐大商機，隨矽光子需求強勁推升晶粒業務成長，華星光的晶粒業務自去年下半年開始受惠，因美系大型雲端服務業者（CSP）與中系光收發模組製造商對矽光解決方案的光收發模組需求顯著提升，故去年下半年起積極擴張產能，法人看好將驅動今年晶粒業務顯著成長。

法人分析，華星光100G ZR產品目前維持穩定出貨， 400G ZR為今年主力產品，800G ZR預計2026年量產。華星光400G ZR受惠人工智慧（AI）需求顯著增加，今年出貨持續成長，由於超長距離的光收發模組產品需待資料中心內產品起量後一至二年才能由資料中心間連線需求（DCI，Data Center Interconnect）需求驅動，預期華星光800G ZR量產時間將落於2026年。

聯鈞方面，該公司是全球前三大雷射二極體封測代工廠，基本面已明顯改善，5月營收6.41億元，較前一月成長6.2%，較去年同期成長11.3%，呈現月、年雙增。

聯鈞今年前五月營收40億元，年成長幅度達63.4%，法人認為，未來EML ( 電吸收調變雷射器 )、VESEL ( 垂直共振腔面射型雷射 )需求缺口仍大，預料有利聯鈞營運。