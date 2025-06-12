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亞力接單旺 擴產搶市

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞力（1514）昨（11）日召開股東會，亞力副董事長兼總經理鄭朝彬會後接受採訪表示，AI科技發展、半導體建廠等之下，重電市場需求暢旺，該公司擬再擴廠，今年前四月新接訂單已逾50億元。

對於近期台幣升值，亞力表示，亞力與國際廠商技術合作的海外訂單都以美元交易，目前應付帳款2,000萬～2,500萬美元，應收帳款約950萬美元，因此台幣升值對公司相對有利。

亞力股東會由董事長宋和業主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.7元、股票股利0.2元，合計股利共1.9元。另補選一席董事，由永明投資顧問法人代表陳明生出任。

亞力表示，未來發展主軸聚焦半導體、AI科技等相關訂單，其中因長期深耕半導體廠，又以模塑型配電變壓器受青睞，接單已從過去低壓變壓器擴展到中壓變壓器，半導體相關業務今年前五月占比成長到25%。

董事長 台幣升值 半導體

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