永信建第3季將推案90億

永信建（5508）昨（11）日舉行股東會，該公司指出，目前可供銷售房屋總額約為100億元；預計7至9月將陸續推出三個建案銷售，合計約90億元，可望增加下半年營收來源。

永信建股東會首先確認去年財報，全年營收達100.55億元，較前一年度成長22%；稅後純益達34.85億元，較上年度成長27.7%，每股純益達16.03元，創下公司成立38年以來的歷史新高。

會中並通過盈餘分配每股14.42826元，另配發資本公積0.07174元，合計每股配發現金股利14.5元。此次資本公積的配發，將優於永信建以往配發九成現金股利的慣例。

展望前景，永信建指出，目前可供銷售入帳的案件共有十案，包括水律、澄光、R5新世代、謙樂、禾豐、原旭、豐華大鎮、齊樂、詠光與繪上品等建案，可供銷售房屋總額約為100億元。