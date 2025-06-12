振樺電改選 傳宏碁高層掌舵

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（11）日舉行股東會，董事長鄭傑文指出，振樺電將於7月30日舉行股東臨時會，全面改選董事，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性，暗示宏碁集團高層將接任新任董座一職。

在營運方面，振樺電看好下半年O2O業務成長動能，加上上半年AI晶片檢測平台提前大量出貨，預估全年營運相較去年將大幅成長。

法人預估，振樺電今年在高毛利率產品比重持續提高下，預估今年獲利有望年增逾五成，獲利及營收持續寫下新高。

振樺電2024年營收139億元，稅後純益10.4億元，營收、獲利皆創新高，每股純益（EPS）12.55元，股東會通過配發現金股利7.77元。

展望後市，鄭傑文預計，AI晶片檢測平台在客戶要求下提前出貨，因此第2季營運表現將超乎預期，但也因提前拉貨關係，預計AI晶片檢測平台下半年表現將不如上半年，但包括O2O解決方案與垂直市場應用在下半年仍有一定成長性。整體來看，振樺電今年全年營運仍將比去年好很多。

面對全球關稅問題，振樺電指出，直接從台灣出貨至美國金額僅約占全球營收的5%，因此短期對營運影響相對可控。

因應市場變局並提升全球供應鏈韌性，振樺電已在美國科羅拉多州丹佛規劃廠區，預計2026年第3季啟用。

針對匯率影響，振樺電表示，因新台幣在短期內急遽升值，所有業者都很難完全避開，因此2025年第2季一定產生匯損。

此外，宏碁全球法務長暨公司治理主管郭劍成昨日以振樺電董事身分出席股東會。鄭傑文表示，振樺電將於7月30日舉行股東臨時會，進行全面董事改選，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性。