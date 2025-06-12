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百和強攻新南向布局

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

鞋材大廠百和（9938）去年每股稅後純益4.75元，股東常會昨（11）日通過配發3元現金股利。董事長鄭森煤表示，配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

百和去年營收154.58億元，稅後純益14.16億元、年增143.7%，每股稅後純益4.75元；今年累計前五月合併營收68.03億元、年增11.3%。

百和

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