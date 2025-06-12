期貨商論壇／神達期 利多加持

神達（3706）是全球專業伺服器系統整合及設計製造廠商，近年在AI伺服器、高階資料中心應用領域快速布局，積極發展液冷、高密度機櫃、AI訓練平台等產品，並與輝達、AMD、英特爾等技術領導者深度合作。憑藉完整解決方案，神達逐漸從傳統代工廠蛻變為具高附加價值雲端與AI基礎建設提供者。

隨AI技術主權化浪潮興起，全球多國啟動「主權AI 」建設計畫，其中以中東地區最具代表性。阿聯酋的Stargate UAE計畫與沙烏地阿拉伯的AI資料中心建設，均將釋出大規模的AI伺服器採購需求。神達具備完整整櫃交付能力與液冷技術，有望成為主要受惠者之一。

為應對AI伺服器與資料中心需求爆發，神達積極布建全球產能，採中、台、越、美四地生產策略，其中，美國產能已完成擴產，應對北美客戶對地緣供應鏈的要求；新竹二廠與竹南廠預計第2~3季投產；越南新廠今年下半年試產，跨區供應體系將具備快速應對客戶交期、關稅調整與國際政經變數的能力。

神達正處於AI與資料中心基礎建設爆發的風口，其結合強大的伺服器設計實力、彈性的製造布局與前瞻性的液冷技術，成功切入高門檻的AI伺服器領域。看好神達後市的投資人，建議可透過神達的個股期貨介入布局。（兆豐期貨提供、記者周克威整理）

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