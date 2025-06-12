新建董事 國統拿下三席

新建（2516）昨（11）日股東會進行董事全面改選，市場派國統拿下兩董一獨董，共計三席董事；新建董事長鄒宏基表示，這是「強強聯手」，未來將與國統進一步強化合作，針對雙方都擅長的公共工程、水利工程等領域，為彼此營運加分。

國統、三洋實業背後大股東的鴻鋌集團洪鴻章家族，今年對新建發動公開收購，手中目前已掌握股權約逾20%，昨日新建股東會前已提名兩席董事和一席獨董、共獲三席董事提名，並在改選中全數拿下席次，三席代表市場派的董事分別是國統董事潘仁治、國統副總經理黃富貞，以及獨董高峯祈。

新建公司本次改選也拿下六席董事，包括新建董事長鄒宏基、鄒仁斌，以及台光電董事長董定宇、徐徵祥，以及獨董李世榮、姜茂林。