工具機大廠高鋒工業（4510）昨（11）日召開股東常會，和大集團董事長沈國榮宣布，高鋒CoWoS先進封裝檢測設備生產線預計9月完成第一期共三條產線建置，今年底接單，明年第1季備料、第2季開始出貨貢獻營收。

沈國榮也宣布，因應美國對等關稅政策與新台幣匯率升值衝擊，高鋒將自6月1日起全面調整產品美元報價，區間在29.5至30元間，以減少匯兌損失對獲利的影響；至於目前在手的2.8億元訂單，基於誠信原則，仍按原報價出貨。

法人指出，高鋒稍早入主工具機大廠達佛羅，相關營收將從第2季起開始認列，高鋒今年營收可望回到20億元以上水位。明年在CoWoS先進封裝檢測設備投產，及機器人關鍵零組件出貨挹注下，營運將進入爆發成長期。

沈國榮指出，CoWoS先進封裝檢測設備的雛型機與原型機，已陸續送交京元電等大廠進行測試預計9月在台北國際半導體展中亮相，並開始接單，初估第一年出貨量約450台，第二年800台，第三年1,200台，隨後在大埔美園區建置更大的生產基地。

配合發展CoWoS封裝檢測設備領域，和大攜手高鋒、虹宇成立的和大芯科技，預計2027年登錄興櫃、拚2008年股票掛牌上市。目前，和大持股40%，高鋒與虹宇各持股30%；高鋒中科三廠占地約900坪，將規劃清淨室負責組裝生產業務。

高鋒去年合併營收17.02億元，稅後純益1.13億元、年增8.6%，每股純益1.05元，股東常會昨天通過配發0.8元現金股利，配發率76.2%，並完成董事全面改選，林炎輝獲選續任董事長。

高鋒以生產龍門及加工中心等工具機為主，雖未涉獵機器人相關產業，但母集團和大攜手盟立合資成立盟英科技，生產機器人關節型手臂高精度諧波減速器，集團也投入行星減速機開發行列，明年對營收將有所貢獻。

另外，高鋒稍早也入主工具機大廠達佛羅，並取得三董、一監過半席次，相關營收將自第2季認列。