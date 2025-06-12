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全漢營收有望逐季揚

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠全漢（3015）受惠電競筆電電源，以及工業電腦（IPC）應用雙引擎需求推動，訂單展望正向，估計8月以前產能處於滿載，法人估計，今年營收有望逐季走高至第3季。

全漢不評論法人預估財務數字，全漢昨（11）日召開股東會，同時除息，每股超額配發3元現金，除息參考價59.1元，盤中最高一度站上61.7元，填息86.6%，終場收61.5元，上漲2.4元。

全漢受惠IPC及網通客戶重啟拉貨，加上輝達新顯卡上市激勵，5月營收12.36億元，月增0.3%，為2023年3月以來最佳，年增23%；前五月營收54.99億元，年增17.13%。

全漢業外投資也相當多元，第3季來自業外股利進補，為獲利加分。全漢年報顯示，持有UPS大廠旭隼股票3,059張，持股3.49%，以旭隼擬每股配發現金股利43元計算，全漢將有1.31億餘元股息入袋；全漢並持有佳必琪股票1萬10張，佳必琪擬配發7元股息，全漢可領約7,000餘萬元股息，合計貢獻全漢每股獲利約1.07元。

股息 營收

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