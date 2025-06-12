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熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

眾福科業績將逐季揚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）昨（11）日表示，隨著休船舶、工控等新產品開發將於下半年陸續量產，今年營運有望逐季成長，下半年業績將優於上半年。

眾福科昨天召開線上說明會，依今年首季營收比重，船舶占比34%；專業醫療占比28%；工控占比21%；特殊車輛占比17%。其中工控較去年同期衰退，因主要客戶位於歐洲，受到地緣政治及經濟不佳影響，訂單下滑。

針對關稅匯率影響，眾福科財務長顏正勤表示，眾福科直接銷美營收約占三成比重，間接銷美整機約30%至40%，若未來台灣關稅稅率在20%上下，對整機成本影響約6%至8%。因應策略，短期內會先以降價方式分攤客戶關稅成本，以維持既有市占。同時，也展開評估關稅較低國家進行組裝，或採取部分外包製造策略。目前已規劃越南產線，預計今年第4季開始生產。

針對匯率波動，眾福科採取自然避險方式，先前美元採購原物料約六成，現提高至七、八成，正持續降低美元部位。5月雖有匯兌損失、但影響不大。

由於接單採美元報價，加上初期舊料成本較高，影響毛利率約2%至3%。待舊料去化完畢，預料匯率實質影響毛利率約1%；影響營益率約1%至2%。

關稅 匯率

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