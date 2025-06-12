TPK 湧急單 第2季估轉盈
觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（11）日召開股東會，董事長江朝瑞指出，本季客戶急單湧現，營收表現優於內部預期，預估單季有望轉虧為盈，同時，TPK正積極透過光達（LiDAR）布局AI機器人市場，電子書應用更拿下歐系客戶大單，目前已量產出貨。
由於川普政府給予對等關稅政策90天豁免期，TPK急單湧現，4、5月營收都站上60億元大關。江朝瑞透露，目前看來6月營收仍可維持高檔。
談到業務拓展，江朝瑞表示，正持續深化與光達廠Luminar合作，從原先代工的角色，進一步提升至參與產品開發與設計，預估光達在車用產品的應用將於2027年實現大量出貨的目標。
TPK近年也積極瞄準機器人市場，並新增AI應用硬體與韌體開發。江朝瑞指出，相較於車用需要經過較冗長的認證，光達在AI機器人的布局將更快一些，目前TPK光達產品已獲美系客戶採用，應用於無人貨運機上，估明年就能出貨，屆時也將跨入AI機器人市場。
電子書領域更是傳來捷報，江朝瑞透露，目前已取得歐系電子書大客戶訂單，首季開始量產出貨，全年約可貢獻公司數千萬美元營收，且較無淡旺季之分，營收貢獻穩定。
另一方面，因應美中貿易戰地緣政治風險，TPK也將在泰國設置新廠，投資金額達10億元。江朝瑞表示，該廠區主要生產觸控面板等本業產品，預估今年12月先完成第一階段廠房建置，明年上半年即可因應客戶要求，直接開設產線運作。
展望全年營運，江朝瑞認為，公司上半年表現優於原先內部預期，第2季則有機會轉虧為盈，而下半年仍要看美國關稅政策走向，若市場需求沒有太大的震盪，則全年營運有望更勝去年。
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