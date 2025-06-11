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銘旺科19日 將舉辦2025年法說會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
銘旺科技董事長周維昆。李福忠／攝影
銘旺科技董事長周維昆。李福忠／攝影

銘旺科（2429）11日股價終止連八漲轉跌，下跌7.8元，成交量逾2萬張，收70.8元。銘旺科今天公告，受邀參加國票綜合證券於6月19日舉辦「2025年銘旺科技法人說明會」。

銘旺科因2023年底處分轉投資的觸控面板廠嵩達光電後，2024年營運進入轉型陣痛期，全年合併營收3.08億元，年減39.9%。毛利率2.05%，年減2.63個百分點。稅後純損1.33億元，虧損較前年的-2,430.9萬元擴大；每股稅後純損2.17元。銘旺科今年首季稅後純損1,757.4萬元；每股稅後純損0.21元。

銘旺科今年5月合併營收6,026.5萬元，較4月的2,612.8萬元，月增達130%；亦比去年同期的2,269.8萬元，年增達165%，來到近23個月的單月新高。累計今年前五個月合併營收2.05億元，年增逾98.9%。

銘旺科表示，今年營收較去年同期大幅成長，是因為面板出貨量增加，及子公司綠能產業陸續產生收入所致。

光電顯示整合公司銘旺科近年來積極投入綠色產業，跨足東南亞市場，首案拿下泰國當地上市公司Somboon Advance Technology Public Company Limited（SAT.BK）屋頂太陽能光電案15MW，預估2025年開發目標將達500 MW。

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