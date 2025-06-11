振樺電股東會／美國丹佛新廠明年第3季啟用 看好今年營運持續成長

工業電腦大廠振樺電（8114）11日舉行股東會，面對美國關稅問題，振樺電董事長鄭傑文指出，振樺電已在美國科羅拉多州丹佛規劃廠區，服務包含組裝、打鐵、維運，預計2026年第3季啟用，下半年O2O解決方案與垂直市場應用仍有一定成長性，全年來看，振樺電今年整體營運仍將比去年好很多。法人預估，振樺電今年獲利有望年增逾五成，獲利及營收持續寫下新高紀錄。

振樺電2024年營收139億元，稅後純益10.4億元，營收、獲利皆創新高紀錄，每股純益（EPS）達12.55元，股東會通過配發現金股利7.77元。

展望後市，振樺電預計，由於AI晶片檢測平台在客戶要求下提前出貨，因此第2季營運表現將超乎預期，但也因提前拉貨關係，預計AI晶片檢測平台下半年表現將不如上半年，但包括O2O解決方案與垂直市場應用在下半年仍有一定成長性。

振樺電今年5月營收17.83億元，月減25.1%、但年增69.2%；累計振樺電今年前五個月營收達100.8億元、年增147%，為同期新高。成長動能主要受惠AI晶片檢測平台。

鄭傑文表示，從2025全年來看，振樺電今年營運仍將比去年好很多；法人預估，在高毛利率產品比重持續提高下，預估振樺電今年獲利有望年增逾五成，獲利及營收持續寫下新高紀錄。

面對全球關稅問題，振樺電指出，直接從台灣出貨至美國金額僅約占全球營收的5%，因此短期對營運影響相對可控。

此外，因應市場變局並提升全球供應鏈韌性，振樺電積極推動北美產能擴充與維運能量布局，振樺電原先在美國本土已有廠區，現在策略改為集中且擴大，把原先租賃的廠房取消、並搬遷至新廠，振樺電已在美國科羅拉多州丹佛規劃廠區，服務包含組裝、打鐵、維運，預計2026年第3季啟用。

針對匯率影響，振樺電表示，因新台幣在短期內急遽升值，所有業者都很難完全避開，因此。2025年第2季一定產生匯損。預估台幣升值1%，對振樺電毛利率影響約0.1個百分點。

不過，振樺電表示，由於工業電腦廠都各自有其護城河，所以在市場上被取代性不高，雖然匯損情況難免，但對整體的市場競爭力影響相對低。