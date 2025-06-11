TPK 股東會／估第2季有望轉盈 搶進AI機器人市場

觸控面板廠宸鴻TPK-KY（3673）11日召開股東會，董事長江朝瑞指出，公司第2季受惠客戶急單湧現，營收表現優於內部預期，預估單季有望轉虧為盈；在業務方面，公司正積極透過光達（LiDAR）布局AI機器人市場，期盼明年能開花結果，電子書部分則獲得歐系客戶大單，目前已量產出貨。

由於川普關稅政策延宕90天，因此第2季不少客戶都提前拉貨，而TPK也不例外，同樣受惠急單效益加持，挹注4、5月營收都順利站上60億元大關；江朝瑞透露，6月營收目前看來，仍可維持在高檔水準，因此整體第2季營收將有支撐。

針對今年業務拓展，江朝瑞表示，公司目前正持續深化與光達廠Luminar的合作關係，從原先代工的角色，進一步提升至參與產品開發與設計，預估光達在車用產品的應用將於2027年實現大量出貨的目標。

此外，TPK近年來也積極瞄準機器人市場，並新增AI應用硬體與韌體開發。對此，江朝瑞指出，相較於車用需要經過較冗長的認證，光達在AI機器人的布局將更快一些，目前公司的光達產品已獲美系客戶採用，應用於無人貨運機上，估明年就能出貨，屆時也將進一步跨入AI機器人市場。

至於電子書部分，江朝瑞表示，公司深耕此一市場總算出現成果，目前已取得歐系電子書大客戶的訂單，並在第1季時就開始量產出貨，全年約可貢獻公司數千萬美元的營收，且較無淡旺季之分，營收貢獻穩定。

另一方面，為因應美中貿易戰的地緣政治風險，TPK也將在泰國設置新廠，投資金額達10億元。江朝瑞表示，該廠區主要生產觸控面板等本業產品，預估今年12月先完成第一階段廠房建置，明年上半年即可因應客戶要求，直接開設產線運作。

展望全年營運，江朝瑞認為，公司上半年表現優於原先內部預期，第2季則有機會轉虧為盈，而下半年仍要看美國關稅政策走向，目前還無法評估，若市場需求沒有太大的震盪，則全年營運有望更勝去年。