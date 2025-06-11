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台積電股價收1,065元創波段新高 市值增至27.62兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電高雄廠區外觀。攝影劉學聖
台積電高雄廠區外觀。攝影劉學聖

台積電（2330）今日股價收1,065元，上漲20元，創近四個月波段新高，帶動市值增至27.62兆元。台積電股價今日收紅也替12日除息季配息4.5元暖身。

台積電前波高點是2025年2月24日的1,075元收盤價，今年初以來的高檔則是1,160元。台積電股價歷經4月股災修正，近一個月上漲108元，累計漲幅11.29%。近五個交易日上漲65元 ，累計漲幅6.5%。

台積電預計6月12日除息季配息4.5元，此次為第二度除息4.5元，該季配息所屬為2024年第4季，法人看好，歷次季配息占現股比重不高，有機會第19度當日填息，實際仍看國際市場情勢變化。

台積電歷次季配息占現股比重不高多能快速填息，此次除息4.5元換算占現股比重僅約0.4%。台積下次除息則將首度季配息5元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，去年12月12日第二度除息4元也當日填息，成為第17度當日填息，先前一次季配息4.5元為第18度當日填息以及第8度秒填息。

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電5月董事會已決議核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日則為2025年9月16日並於2025年10月9日發放。

台積電季配息穩步拉升，2024年首季的季配息4元已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上2024年第3季該季季配息拉升至4.5元，等於台積電2024年度全年配息如法人預期從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2025年至2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳，台積電先前拍板2025年第1季股息5元，如預期2025年股息20元起跳，後續隨台積電現金流充沛仍可望拉升。

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