振樺電股東會／與宏碁、華碩、聯想「四角戀」 董座這樣說

工業電腦大廠振樺電（8114）11日舉行股東會，針對振樺電與宏碁（2353）、華碩（2357）、聯想等三大品牌廠策略合作關係未來發展，振樺電董事長鄭傑文指出，這幾年公司與策略夥伴合作累積很多經驗，而聯想、華碩也對公司有很大的貢獻，振樺電會繼續合作關係。

振樺電為國內唯一與三大品牌商宏碁、華碩及聯想，有股權關係或合資公司的工業電腦廠商。其中，宏碁透過取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，占比約達29%，是振樺電最大法人股東。華碩則入股振樺電旗下瑞傳，持有約45%股權。至於聯想則與振樺電共同成立合資公司，鎖定全球前500強企業之服務物聯網需求。

鄭傑文表示，若從瑞傳來看，瑞傳的大部分客戶、多數產品都是在創辦人手上完成，這幾年，不管是振樺電這邊資源，或是華碩身為大股東，都是深化這個基礎，所以本身大戰略早就已定。

鄭傑文反問，若振樺電自己營運沒站起來，宏碁怎麼幫忙？這幾年公司與策略夥伴合作累積很多經驗，第一個態度是感謝，感謝各方策略夥伴的協助。

他說，「七年前我跟總經理陳茂強走這條路，核心是讓公司回歸專業經營團隊、員工及全體股東，不用去每天考慮哪一個大股東，公司是有計畫性的往前走，所以不論是陳總、聯想、華碩、宏碁都一樣，我們在這個過程中扮演各自的角色，公司不是任何人的。」

鄭傑文指出，聯想這幾年下來協助振樺電拿下大客戶，對公司有不少貢獻。而華碩在供應鏈上幫忙很多，「因為他們的採購平台比我們大，且華碩也有很大的主機板生意，我們也會繼續合作關係。」

鄭傑文表示，振樺電仍然是獨立上市公司，而宏碁是大集團，有很多資源也沒有極限，公司這幾年跟宏碁相處下來也感觸很多，宏碁過去10年已經完全轉型成專業經理人制，獨董席次比董事多，這也是當初以特別股引進的目的，希望能夠讓台灣好的工業電腦公司，從創辦股東手上慢慢回到經營團隊跟全體股東手上。