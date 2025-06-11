快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

聽新聞
0:00 / 0:00

振樺電股東會／7月舉行臨股會 預料宏碁高層將接任新董座

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
振樺電11日舉行股東會，左至右為振樺電總經理陳茂強、宏碁全球法務長暨公司治理主管郭劍成、振樺電董事長鄭傑文。記者吳凱中／攝影
振樺電11日舉行股東會，左至右為振樺電總經理陳茂強、宏碁全球法務長暨公司治理主管郭劍成、振樺電董事長鄭傑文。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠振樺電（8114）11日舉行股東會宏碁（2353）全球法務長暨公司治理主管郭劍成以振樺電董事身分出席股東會，振樺電董事長鄭傑文表示，振樺電將於7月30日舉行臨時股東會，進行全面董事改選，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性，他說，「先發投手是總經理陳茂強、我是中繼（投手）。」言下之意，似乎暗示宏碁集團高層將接任新任董座一職。

鄭傑文表示，振樺電將於7月30日舉行臨時股東會，其中一個議案是進行全面董事改選，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性，第二個議案則是宏碁承諾要放棄很多特別股權益，來跟普通股更一致。

鄭傑文透露，「振樺電先發投手是總經理陳茂強、我是中繼（投手）。」言下之意，似乎暗示宏碁集團高層將接任新任董座一職。據了解，未來鄭傑文將花更多精力在子公司瑞傳營運上。

針對永續經營，鄭傑文指出，振樺電在2017年發行特別股，就是為了導入永續傳承及從事商業模式的轉型，當初原以5年為限，但因為疫情所以用了7年時間才完成階段性任務，後續希望能藉由宏碁的經驗，在完善商業模式的同時，亦讓振樺電從家族經營轉往以專業經理人模式發展。

鄭傑文強調，雖然宏碁藉由取得特別股的方式，成為振樺電的最大法人股東，但是在經營上，振樺電依舊是獨立的上市公司，營運上仍會以振樺電為主體核心。

宏碁於今年2月下旬宣布，以不超過34.48億元，取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，連同2023年宏碁透過轉投資取得股權，占比達29%，成為振樺電最大法人股東。

董事長 股東會 振樺電 宏碁

延伸閱讀

英特爾與宏碁智醫合作 透過AI PC將眼部病變檢測時間大幅縮短

微星5月營收月減1% 宏碁5月合併營收月增3%

日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

宏碁資訊股東會／董事長陳俊聖：南亞、東南亞市場發展不錯 美國也沒放緩

相關新聞

振樺電股東會／7月舉行臨股會 預料宏碁高層將接任新董座

工業電腦大廠振樺電（8114）11日舉行股東會，宏碁（2353）全球法務長暨公司治理主管郭劍成以振樺電董事身分出席股東會...

萬泰科法說會／AI 高速線7月量產 長期毛利率維持在20%

全球高階傳輸線材領導廠商萬泰科（6190）11日舉行法說會，董事長張銘烈表示，萬泰科持續看好AI與雲端應用帶動的高速傳輸...

台積電早盤攻高至1,070元 ADR勁揚2.6%人氣沸騰

台積電（2330）11日在台股開盤後延續多頭氣勢，早盤以1,065元開出，盤中一度上攻至1,070元，漲幅超過1%，表現...

漢唐2025年下半年營運樂觀

漢唐（2404）董事長李惠文昨（10）日表示，受惠兩大客戶訂單挹注，今年4、5月營收表現均優於去年同期，以現階段在手接單...

微星2025年下半年營運帶勁

板卡大廠微星（2377）強攻AI業務，董事長徐祥昨（10）日於股東會上表示，下半年GPU伺服器、AI伺服器等產品將陸續出...

世芯5月業績探19月低點

股后世芯-KY昨（10）日公告5月營收29.08億元，下探19個月來低點，月減7.71%，年減33.51%；前五月營收1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。