萬泰科法說會／AI 高速線7月量產 長期毛利率維持在20%

全球高階傳輸線材領導廠商萬泰科（6190）11日舉行法說會，董事長張銘烈表示，萬泰科持續看好AI與雲端應用帶動的高速傳輸需求，將堅定深耕AI高速線與高毛利線材市場，並設定未來五年營收成長率目標為20%至25%。

萬泰科指出，該公司洞察Al基礎建設的強勁成長需求，於本屆Computex領先展示針對AI伺服器與數據中心應用的高速線纜解決方案，並積極與全球頂尖線組廠供應鏈夥伴洽商合作，以鞏固在高階高速線市場的領先地位。

萬泰科將持續投資擴張產能，泰國廠第一階段月產200萬米已於2025年4月啟動，預計年底將提升至1,000萬米，2026年目標月產2,000萬米，預期在AI高速線產品營收占比將於2026 年顯著成長至8%以上。受惠於 AI 高速線材客戶需求殷切，相關產品預計於6月開始小量出貨，並預計7月進入規模量產，初期將聚焦AI機架內部高頻銅纜應用，未來更將拓展至機架間傳輸，進一步擴大成長曲線。

除積極布局AI 高速傳輸領域，萬泰科技同步深耕高毛利產品線，持續投入資源於衛星通訊、輻射交聯與 CAT6A（含）以上高階網路應用，多引擎驅動營收與獲利的長期成長。

面對近期新台幣兌美元的快速升值，萬泰科表示，儘管營收與營業成本多以美元計價具備自然避險效果，但考量應收與應付帳款結帳時點差異，短期內可能產生部分匯損，預估新台幣兌美元升值10%，對毛利率的影響將控制在1.5個百分點以內，公司將密切關注並審慎應對。同時，針對美方關稅政策，萬泰科技亦與客戶保持緊密溝通，積極制定動態調整方案。

憑藉多年深耕東南亞的產能布局，包含台灣、泰國、越南及中國大陸的多元生產網絡，萬泰科技展現相較同業更具彈性的供應鏈優勢，能靈活應對全球客戶需求，並降低關稅風險，藉此進一步提升全球市場的滲透率與在地服務能力，強化全球供應韌性。

展望未來，萬泰科技重申，2025年營收年增20-25%的目標不變，並將持續深化高毛利產品的布局，目標在2030年將高毛利產品占營收比重自2024年的15%提升至30%。公司將以北美、亞洲雙軸推進市場拓展，致力於維持長期毛利率達20%。