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台積電航運堅挺 台股盤中上漲百點站穩年線

中央社／ 台北11日電

台積電今天盤中堅挺，加上航運股走堅、中小型股揚升，台股早盤一度上漲超過200點，不過盤中震盪，漲點收斂至百點左右，持續站穩22300點和年線約22299點之上。

台積電領軍衝鋒，早盤最高觸及1070元，盤中走勢堅挺，市值站穩新台幣27兆元之上，貢獻台股漲點超過120點，其他電子權值股鴻海、聯電、日月光投控走堅；人工智慧概念股廣達盤中整理、緯穎和緯創走堅，貨櫃三雄長榮和陽明漲幅超過1%，萬海大漲近5.5%。

到10時46分左右，加權指數為22354.73點，上漲112.59點，漲幅0.5%，成交值2082.02億元，其中電子股漲0.8%，金融拉回下跌0.6%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.05%。股價超過千元的高價股漲多於跌，維持「十七千金」。

證券法人指出，美科技股領軍引領台股持續上攻，多方買盤回歸，預期台股延續短多走勢，後續觀察美中貿易談判進展。

台股 台積電 中小型股

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