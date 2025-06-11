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臻鼎、雙鴻 四檔馬力強

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳。聯合報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。聯合報系資料照

蘋果開發者大會WWDC揭幕，蘋果公布旗下產品的新作業系統，並推出新介面液態玻璃（Liquid Glass），Apple Intelligence的AI也有新功能面世，可望帶動下半年硬體新品買氣，有助供應鏈臻鼎-KY（4958）、雙鴻（3324）等營運表現。

臻鼎- KY已公布5月營收117.9億元，年增10.8%；累計今年前五個月營收654.6億元，年增20.7%，創歷來同期新高。在臻鼎- KY四大產品應用中，5月以IC載板成長最顯著，年增逾40%，並創下單月新高，其次為電腦消費及行動通訊。

法人指出，臻鼎-KY的IC載板業務接單動能強勁，預期今年IC載板仍將是成長最快的業務部門，臻鼎並積極擴充高階ABF載板產能，待新產能開出後，將進一步推升整體營運表現。法人同時看好各類邊緣AI裝置需求增溫，以及AI伺服器、光通訊等高階產品新訂單，將可挹注臻鼎營收。

雙鴻5月營收16.2億元，年增17.7%；累計前五個月營收80.5億元，年增四成。法人指出，雙鴻持續布局AI伺服器液冷產品，包括針對輝達（NVIDIA） GB200平台所開發的水冷板模組與分歧管等產品，已開始穩定出貨，並啟動對下一代GB300平台的產品準備。

此外，由於高階AI伺服器的散熱需求強勁，考驗完整解決方案，目前雙鴻積極設計資料中心級別散熱技術，契合產業趨勢，有助業務的拓展。

權證發行商表示，投資人若看好臻鼎-KY與雙鴻後續表現，可以資金門檻較低的權證商品參與行情，挑選標準則以價內外20%以內，距到期日120天以上的權證介入，透過權證以小金搏大利。

雙鴻 臻鼎 營收

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