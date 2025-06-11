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力成 二檔強強滾

經濟日報／ 記者周克威整理

力成（6239）5月營收60.8億元，月增6.3%、年減7.2%，市場看好第2季各項產品需求復甦，除了DRAM客戶調整庫存近尾聲外，AI應用相關的新產品持續驅動PC、行動裝置甚至汽車市場需求也持續回溫。

NAND Flash封測訂單恢復成長，原廠客戶開始增加產能利用率，預期第3季手機及PC換機潮助益下，需求將持續呈現上升。邏輯晶片方面，力成本身積極強化邏輯產品業務的成長。另外，因應美國半導體關稅政策的不確定性，客戶提前啟動備貨機制，雖新台幣大幅升值干擾毛利率等表現，但預估全季每股純益（EPS）仍可望交出2.1元的成績單。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期90天以卜的商品介入。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 力成

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