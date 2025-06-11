快訊

學習歷程造假高中生終於有校收？ 長庚大：明天放榜

快改道！國1內湖路段重大事故阻交通 南向聯結車翻覆及北向小貨車側翻

健喬+10% 再寫佳績

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

利基型藥廠健喬信元（4114）昨（10）日公布5月合併營收5.32億元，月增5.9%、年增10.2%，再創營運佳績；累計今年前五月合併營收達24.87億元，年增11%。

在各產品事業群表現方面，健喬以引進代理許多新產品的癌症/腫瘤事業群成長幅度最高，今年前五月累計營收同比成長超過七成，展現了健喬在癌症/腫瘤領域發展的潛力。健喬長期致力於引進創新療法，並支持醫界持續精進，未來也將與原廠攜手推動更多國際學術交流與合作，為癌症治療帶來更多可能。

此外，健喬去年取得的多張藥品許可證成果陸續發酵，為相關適應症帶來顯著的營收成長，如心血管領域產品、精神神經產品均有高雙位數成長。腸胃道領域產品如克洩寧、施他寧等常年穩定熱銷，透過積極參與學術研討會並提升品牌曝光度，亦有強勁的市場表現。

在國際市場方面，香港地區今年累計營收同比增長近雙位數，澳門地區的增長率更達四成。香港及澳門的團隊積極參與當地醫學盛會，提升健喬在醫療界的知名度，因此在成功打入公私立醫院通路後，銷售額實現快速增長。憑藉穩固的市場基礎，健喬仍持續引進新產品，逐步完善產品線，為下一階段的成長注入強勁動能。

健喬表示，該公司的營收增長源自多方面的努力，充分展現本集團長期推動垂直整合與策略聯盟所累積的競爭優勢。展望未來，將持續深耕利基藥品市場，積極拓展多元化的產品線，提升予客戶更好的產品及服務品質。

癌症 營收

延伸閱讀

微星5月營收月減1% 宏碁5月合併營收月增3%

仁寶5月合併營收月減7% 長園科5月營收月增15%

聖暉5月營收月減0.4% 銳澤5月合併營收月增16%

國巨5月合併營收 連三月上百億

相關新聞

台積電營收／5月年增近四成 股價強勢收高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布5月合併營收達3,205.16億元，月減8.3%，但年增高達39.6%。累計1至...

和碩營收／iPhone 出貨減緩 5月跌破千億大關

和碩（4938）10日公布今年5月營收，受到通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，導致5月業績跌破千億大關，月減...

聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布5月合併營收為451.81億元，雖較4月的487.54億元月減7.33%，但年增...

台積概念股 買盤點火

台股昨（10）日受惠外資強力回補，收復半年線關卡，權王台積電（2330）扮演領攻要角，帶動志聖（2467）、台特化等相關...

漢唐2025年下半年營運樂觀

漢唐（2404）董事長李惠文昨（10）日表示，受惠兩大客戶訂單挹注，今年4、5月營收表現均優於去年同期，以現階段在手接單...

家登5月合併營收月增0.8%

台積電關鍵夥伴家登（3680）昨（10）日公告2025年5月合併營收約5.84億元，月成長0.8%，年成長4%，家登積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。