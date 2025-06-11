新竹新創小聚 氣氛熱烈

為助攻新創企業發展，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手勤業眾信聯合會計師事務所於昨（10）日舉辦新竹地區的新創小聚活動，邀集來自能源開發管理、人工智慧影像辨識技術、及高效能的散熱解決方案等領域的新創團隊，就創櫃板Plus新制及輔導資源內容進行交流，現場交流氣氛熱烈。

本次交流活動中，櫃買中心針對加入創櫃板的好處、plus新制內容、登錄流程與輔導資源等進行說明，輔導資源包含各級輔導課程、會計師輔導建置基本內部控制及會計制度、投資或業務媒合機會、參展補助及增加宣傳曝光機會等。

勤業眾信聯合會計師事務所團隊則介紹其提供的會計及內部控制制度相關諮詢與輔導服務，並強調將持續秉持專業，為企業提供進入資本市場所需的專業服務。

櫃買中心指出，升級後的創櫃板Plus申請流程變得更加簡便。