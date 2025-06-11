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證交所助力創投上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所總經理李愛玲。聯合報系資料照
證交所總經理李愛玲。聯合報系資料照

臺灣證券交易所與創投公會為響應政府推動我國成為亞洲資產管理中心政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，共同舉辦「創投上市規範」說明會。證交所總經理李愛玲於會中表示，證交所樂見並鼓勵創投申請掛牌，因創投是推動多元產業及創新動能的重要力量。

證交所5月已公告修訂創投上市資本額門檻，自原本20億元調降至15億元，為創投申請上市提供更大彈性。此外，在投資總額占資產總額的計算方式上，也新增「最近兩個會計年度平均達60%，且最近一年高於前一年」的標準，友善創投公司上市條件。

李愛玲指出，過去有些規定對創投上市，特別是集中保管股票等退場機制不算友善。但她強調，創投始終是資本市場的重要參與者，除資金協助外，更在企業經營理念給予實質協助，有助新創企業突破進入資本市場的門檻。此外，創投也能協助被投資公司與同業或上下游之間尋求業務或技術上的合作，協助其團隊穩健發展，為上市鋪路。

她強調，證交所樂見並鼓勵創投申請掛牌，因其為推動多元產業及創新動能的重要力量。近期積極推動創新板，正是為擁有關鍵核心技術、具未來潛力及成長性的公司所設，期待透過與創投公會合作，扶植更多創新企業進入市場，不僅加速創新企業發展，也能活絡創投資金，進一步提升台灣整體創新能量。

創投公會理事長邱德成表示，創投是新創公司背後最重要的資本提供者。創投提供的不只是資金，還包括知識、輔導與陪伴，是一路以來新創公司最主要的支柱。

證交所積極推動創新板2.0，有助市場更加活絡，並提供更多資金融通與創投退場機制，對創投投資新創事業有更大的支持。

邱德成同時感謝證交所傾聽創投業者建議，推動放寬相關創投上市規定，鼓勵創投公司上市，將為創投帶來更多資金支持與管道，有助於扶持本土創投的品牌、專業形象及資金融通管道。

證交所強調，台灣資本市場已做好準備，與創投夥伴共同打造亞洲創新中心。

無論是創投公司本身申請上市，或是被投資企業透過創新板掛牌，證交所都將提供完整支援與資源。展望未來，期盼有更多創投積極申請掛牌，攜手推動制度創新與資源整合，壯大台灣創新企業，打造具有國際競爭力的資本市場平台，邁向亞洲資產管理中心目標。

證交所 創投

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