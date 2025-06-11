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大山改選 蘇庭暉進董事會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標線纜廠大山（1615）昨（10）日召開股東會並改選董事，董事長由蘇文彬續任，僅一名董事洪碧雲因任期屆滿，改由蘇庭暉擔任。蘇庭暉是董座蘇文彬的長子，現任大山公司經營管理室高級專員，是首度進入董事會。

大山昨股東會由董事長蘇文彬主持，承認2024年財報，通過配發每股現金股利2元、股票股利0.5元，總股利共2.5元。大山2024年稅後純益5.59億元，年增6.5%，EPS達3.96元，獲利創歷史新高紀錄，每股獲利連兩年登線纜業獲利王。

針對今年事業概況，大山指出，由於台商回流設廠方興未艾，AI相關產業興起，其供應鏈擴廠，用電日增，政府持續推動能源政策及台電電網強韌計畫，推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，增添對電纜之需求增加，也讓公司25KV~161KV高壓電纜市場擴大，對未來審慎樂觀。

董事長 股東會

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