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公司治理評鑑明頒獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心將於明（12）日舉辦「第11屆公司治理評鑑頒獎典禮」。相比第十屆，本屆共有16家上市公司、八家上櫃公司新進排名前5%，更迭比率達33%及21%，顯示企業愈來愈重視公司治理評鑑，並競相精進；此外，有七家上市、八家上櫃公司蟬連11屆入榜排名前5%。

第11屆公司治理評鑑頒獎典禮頒獎表揚企業是，第11屆評鑑結果排名前5%上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%上市櫃公司、「市值未達50億元」類別排名前1%上市櫃公司，以及此屆進步最多級距的上市櫃公司。

證交所表示，第11屆公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共75項指標，綜合評核企業整體公司治理表現，評鑑結果已於4月30日公告。

證交所指出，公司治理評鑑每年皆會進行嚴謹檢討，審慎參酌國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，持續精進指標設計。

最新一屆、第12屆公司治理評鑑依循主管機關公告之「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」等政策訂定，並配合轉型ESG評鑑規劃。

證交所 股東

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