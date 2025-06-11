台股突破22,000點關卡，除本周尚有台積電（2330）除息行情可期外，隨中美談判進到第二輪，未來待關稅談判確定，台股有望再交出亮眼成績。在此情況下，投資人不妨關注與指數高度正相關的臺灣永續指數期貨，此類商品兼具長線布局潛力與短期避險工具功能，尤其在指數結構上篩選出具備良好財報體質與ESG評級的標的，反而更具韌性。

全球永續政策與趨勢的演進，正持續塑造臺灣永續期貨市場的發展環境。歐盟碳邊境調整機制的推行，對臺灣出口導向產業帶來壓力。國際間對淨零碳排、碳定價制度與碳邊境稅的熱議，已逐漸影響臺灣的氣候政策和立法進程。政府近年積極推動「非核家園」與「2050淨零碳排」政策，再生能源、電網轉型、碳定價等永續主題，將逐步成為影響企業經營與股價評價的核心變數。

台積電董事長魏哲家在股東會上表態，強調「能買的綠電一定買」，展現對再生能源的高度支持，在此趨勢下，永續指數成分股將受惠於政策扶植與資金青睞。

主管機關和交易所積極投入永續行動，如期交所近期推動自家營運碳中和，購買碳權抵銷自身排放，樹立永續經營典範。展現市場領導者對ESG理念的承諾，有助提升投資人對永續金融商品的信心。（永豐期貨提供）

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