快訊

學習歷程造假高中生終於有校收？ 長庚大：明天放榜

快改道！國1內湖路段重大事故阻交通 南向聯結車翻覆及北向小貨車側翻

匯率期貨新制 接軌國際

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

為持續強化制度設計與國際接軌，並提升跨市場交易與避險效率，臺灣期貨交易所將調整匯率類期貨的最後交易日與最後結算價決定日，由現行契約交割月分「第三個星期三」，提前至「第三個星期三前二個營業日」，以同步美國、新加坡及香港等主要交易所慣例。

期交所表示，本次調整適用商品包括六檔匯率類期貨契約，分別為美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。

期交所自104年推出匯率類期貨後，為配合國人交易習慣，採用與臺指期貨一致的最後交易日設計。然而，隨著市場成熟與法人參與比例提升，市場對接軌國際的需求日益增加，因而推動本次調整，以強化制度連結性與價格參考便利性。

為確保新舊制順利接軌，本次制度轉換將以已掛牌契約最遠交割月分（115年6月）為分界，區分新舊制適用範圍：凡交割月分在115年6月（含）以前的契約，將維持現行方式，最後交易日與最後結算價決定日為「第三個星期三」；新掛牌契約交割月分在115年7月（含）以後者，則適用新制，即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第三個星期三前二個營業日」。

另外，在新制下，若標的匯率遇相關匯市假日未能發布，最後交易日將提前為前一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日之日；如因天然災害等不可抗力因素致無法交易，則順延至次一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日之日。交易人可透過期交所網站行事曆查詢各契約最後交易日。

期交所表示，持續精進契約設計與市場制度，打造與國際同步的交易環境，此次調整有助提升我國匯率期貨市場流動性與競爭力，協助參與者在匯市中提升操作效率。

臺灣期貨交易所 期交所 匯率

延伸閱讀

期交所匯率類期貨最後交易日接軌國際

拆穿期貨詐騙 兩步驟

期貨商論壇／奇鋐期 正向看待

期交所公布網路期貨最新詐騙手法 民眾採取兩步驟公私協力打擊詐騙

相關新聞

台積電營收／5月年增近四成 股價強勢收高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布5月合併營收達3,205.16億元，月減8.3%，但年增高達39.6%。累計1至...

和碩營收／iPhone 出貨減緩 5月跌破千億大關

和碩（4938）10日公布今年5月營收，受到通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，導致5月業績跌破千億大關，月減...

聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布5月合併營收為451.81億元，雖較4月的487.54億元月減7.33%，但年增...

台積概念股 買盤點火

台股昨（10）日受惠外資強力回補，收復半年線關卡，權王台積電（2330）扮演領攻要角，帶動志聖（2467）、台特化等相關...

漢唐2025年下半年營運樂觀

漢唐（2404）董事長李惠文昨（10）日表示，受惠兩大客戶訂單挹注，今年4、5月營收表現均優於去年同期，以現階段在手接單...

家登5月合併營收月增0.8%

台積電關鍵夥伴家登（3680）昨（10）日公告2025年5月合併營收約5.84億元，月成長0.8%，年成長4%，家登積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。