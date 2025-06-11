微星2025年下半年營運帶勁

板卡大廠微星（2377）強攻AI業務，董事長徐祥昨（10）日於股東會上表示，下半年GPU伺服器、AI伺服器等產品將陸續出貨，為公司帶來新成長動能，伴隨新一代顯卡、桌機、筆電等新產品推出，營運動能強勁，看好下半年將優於上半年。

徐祥並預告，9月以後整體產品線將以新產品為主，有望進一步推升電競業務持續成長。

他說，新產品如輝達RTX5080、RTX5090顯卡元月底開始少量出貨，RTX5070則在2月 、3月底陸續上市；桌機新品3、4月大規模出貨；筆電新品也有所延後，直到4月才有首批出貨，預期5、6月將逐漸放量。

考量新品滲透需要三到六個月的轉換期，9月以後新品效益發威，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務。

在AI伺服器與智慧物聯網（AIoT）產品方面，徐祥指出，過去兩年投入大量研發資源開發新一代AI伺服器與邊緣運算平台，包括Level 10、Level 11系列產品，下半年起陸續進入出貨階段，未來將搭配充電樁、車載應用、資料中心伺服器等多元新產品，擴大非消費性業務占比，推動長期成長。

談到關稅議題，徐祥指出，微星部份板卡以桃園廠為主要生產基地，目前有八條SMT產線；其他產品線在越南、泰國有合作廠商支應。

伺服器方面，目前以台灣廠出貨為主，未來美國廠自製比率約可達六成，其餘將由配合廠商外包。