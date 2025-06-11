快訊

學習歷程造假高中生終於有校收？ 長庚大：明天放榜

快改道！國1內湖路段重大事故阻交通 南向聯結車翻覆及北向小貨車側翻

聽新聞
0:00 / 0:00

華建帶勁 5月營收年增暴增24倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

營建族群逐漸迎來交屋潮，華建（2530）打頭陣，5月營收34.23億元，較去年同期暴增2,449.5%；累計今年前五月營收36.1億元，因5月營收大增下，推升今年以來累計年增率達258.9%。

另，宏盛、潤泰新5月營收表現也都不錯，宏盛5月營收7.75億元，年增660.22%，潤泰新5月營收30.41億元，年增29.77%。

華建指出，總銷43.9億元的桃園「大華畔」5月開始交屋，預期將會陸續認列到7月，而總銷約20億元的桃園「大華昇耕」則預計7月下旬可完工交屋，該案已經完銷，另，下半年還有總銷181億元的台中「大華縱橫」，預計11月拿到使照，會是跨年度交屋。

華建指出，今年合計完工量約244.6億元，惟部分個案會遞延至明年交屋，2026年則有四筆個案完工，完工量也達百億元，未來動能無虞。

宏盛上半年受惠新北市新店區「宏盛心中央」完工交屋，新北市汐止成屋案「宏盛心」則持續銷售認列。

華建 營收

延伸閱讀

斥資2300萬 桃園平鎮改造廣達公園、整修人行道

議員指新北應重視粉絲經濟促商機 侯友宜允評估

COVID重症死亡創單週新高 30多歲男併發腦炎亡

推庇護工場轉型 勞動部試辦助員工銜接一般職場

相關新聞

台積電營收／5月年增近四成 股價強勢收高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布5月合併營收達3,205.16億元，月減8.3%，但年增高達39.6%。累計1至...

和碩營收／iPhone 出貨減緩 5月跌破千億大關

和碩（4938）10日公布今年5月營收，受到通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，導致5月業績跌破千億大關，月減...

聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布5月合併營收為451.81億元，雖較4月的487.54億元月減7.33%，但年增...

台積概念股 買盤點火

台股昨（10）日受惠外資強力回補，收復半年線關卡，權王台積電（2330）扮演領攻要角，帶動志聖（2467）、台特化等相關...

漢唐2025年下半年營運樂觀

漢唐（2404）董事長李惠文昨（10）日表示，受惠兩大客戶訂單挹注，今年4、5月營收表現均優於去年同期，以現階段在手接單...

家登5月合併營收月增0.8%

台積電關鍵夥伴家登（3680）昨（10）日公告2025年5月合併營收約5.84億元，月成長0.8%，年成長4%，家登積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。