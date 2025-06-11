華建帶勁 5月營收年增暴增24倍

營建族群逐漸迎來交屋潮，華建（2530）打頭陣，5月營收34.23億元，較去年同期暴增2,449.5%；累計今年前五月營收36.1億元，因5月營收大增下，推升今年以來累計年增率達258.9%。

另，宏盛、潤泰新5月營收表現也都不錯，宏盛5月營收7.75億元，年增660.22%，潤泰新5月營收30.41億元，年增29.77%。

華建指出，總銷43.9億元的桃園「大華畔」5月開始交屋，預期將會陸續認列到7月，而總銷約20億元的桃園「大華昇耕」則預計7月下旬可完工交屋，該案已經完銷，另，下半年還有總銷181億元的台中「大華縱橫」，預計11月拿到使照，會是跨年度交屋。

華建指出，今年合計完工量約244.6億元，惟部分個案會遞延至明年交屋，2026年則有四筆個案完工，完工量也達百億元，未來動能無虞。

宏盛上半年受惠新北市新店區「宏盛心中央」完工交屋，新北市汐止成屋案「宏盛心」則持續銷售認列。