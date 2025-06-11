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技嘉：不會讓股東失望

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）昨（10）日舉行股東會，董事長葉培城表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀看法。

針對匯率波動，葉培城坦言，新台幣5月快速升值7%，造成一定壓力，特別是該公司仍有庫存產品，是以舊匯率成本計算，若出貨時遭遇升值，會直接影響毛利率與營業利益，技嘉採自然避險策略，風險仍在可控範圍內。

葉培城認為，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器、主機板與顯卡等是高單價、高附加價值產品，仍將挹注成長動能，加上美國新廠AI伺服器組裝線將在下半年導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，降低貿易戰的衝擊，還可以搶占雲端服務供應商與企業客戶訂單。他說，美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。

技嘉日前公布5月合併營收467.28億元，創單月新高，月增55.2%，年增107.9%，葉培誠坦言，有部分是來自因應關稅的美國市場急單效應，其他地方包括歐洲與亞洲等地AI伺服器市場，將在下半年進入出貨旺季，因此，審慎樂觀看待下半年業績表現，今年不會讓股東失望。

美國 技嘉 伺服器

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