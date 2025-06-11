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日月光5月合併營收月減6% 和碩減16%

經濟日報／ 記者李孟珊吳凱中／台北報導

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布5月合併營收490.27億元，月減6.1%，年增3.23%；前五月合併營收2493.9億元，為同期新高，年增10.29%。

據悉，日月光投控5月業績月減逾6%，主要受新台幣強升影響，若以美元計價，5月美元營收月減0.2%，年增8.1%。法人指出，新台幣先前急升，半導體業者壓力沉重。日月光投控先前評估，新台幣每升值1元，衝擊封測業務毛利率約1.5個百分點。

日月光投控5月封測材料營收305.81億元，月減2.3%，年增15.1%；若以美元計算，5月封測材料美元營收月增3.8%。

和碩（4938）昨（10）日公布5月合併營收856.85億元，失守千億元大關，月減16.71%，主要受通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，年減7.97%；前五月合併營收4,609.9億元，年增6.42%。

營收 新台幣

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