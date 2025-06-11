世芯5月業績探19月低點

股后世芯-KY（3661）昨（10）日公告5月營收29.08億元，下探19個月來低點，月減7.71%，年減33.51%；前五月營收165.26億元，年減12.36%。展望後市，公司預估2025年營收將年減約15%，惟在NRE（委託設計服務）業務將比重顯著提升。

世芯為ASIC廠，先前輝達重磅推出NVLink Fusion，大搶ASIC商機，世芯入列首批合作夥伴之一。外界看好輝達首度將NVLink打造成開放式生態系，除了有助輝達本身市場擴大，也讓夥伴同步大啖ASIC商機。

供應鏈透露，世芯的北美IDM客戶多次下修生產規劃，AI ASIC專案貢獻度不如預期；此外，北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米AI晶片亦因進入產品生命周期尾端，今年首季起出貨動能逐漸趨緩。

儘管如此，世芯整體發展仍有亮點。法人報告指出，美系客戶端的高效能運算與AI應用需求仍強，N5、N3甚至N2等先進製程設計案正在積極導入中，世芯目前已取得多筆北美客戶的新案，具潛力的CSP 3奈米新案已於第1季完成設計定案（Tape-out），預計2026年第1季初步量產。