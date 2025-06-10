光寶科營收／5月133.9億元 年增22.3%
光寶科（2301）10 日公布，5月合併營收133.9億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，年增22.3%；其中，光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門營收均為年增。累計前五月營收 632.1億元，年增25.6%。
光寶科表示，光電部門5月占營收比重20%，其中光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長、及Mini LED在新一代電競PC與手機的出貨，帶動整體光電營收年增一成。雲端及物聯網部門營收占比40%，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過三成。
資訊及消費性電子部門營收占比四成，主要受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源、遊戲機電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增兩成。
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