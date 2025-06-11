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光通訊、PCB 族 市場追價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美中貿易會談傳出樂觀氛圍、輝達（NVIDIA）看好英國人工智慧（AI）發展等利多激勵，光通訊、印刷電路板（PCB）等電子族群昨（10）日強勢演出，聯亞（3081）、台光電等相關指標獲市場追價，蔚為盤面短多亮點。

美中領導人良性通話，市場期待雙方新一輪貿易談判朝正向發展機率高，加上輝達執行長黃仁勳出席倫敦科技周時稱要投資英國AI領域，台股昨日跟進美科技股震盪盤堅趨勢，改寫本波反彈新高，蓄勢挑戰年線。

AI供應鏈近期隨輝達GB200開始量產出貨，股價輪動走強，聯亞5月營收創近29個月新高，外資連二日進場抄底，昨日股價擺脫頹勢，盤中急攻漲停收288元，股價築底一段時間的華星光，同樣擺尾大漲8.3%收168元，帶動聯鈞、光環、眾達-KY、波若威收高。

近期扮演盤面主流的PCB族群，波段漲勢未歇，領頭羊台光電獲外資追高搶進，昨日股價漲8.5%收890元，改寫掛牌後新天價，引領另外聯茂、台燿同步強漲。

輝達 台光電 AI

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