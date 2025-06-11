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漢唐2025年下半年營運樂觀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

漢唐（2404）董事長李惠文昨（10）日表示，受惠兩大客戶訂單挹注，今年4、5月營收表現均優於去年同期，以現階段在手接單量來看，2025年下半年營運展望樂觀。

漢唐新任總經理賴志明透露，漢唐承攬台積電亞利桑那州晶圓二廠工程占比，將高於一廠。

漢唐昨天舉行股東常會，順利通過各項議案。漢唐去年稅後純益61.8億元，年增33%；每股稅後純益32.94元，史上最優獲利表現。股東會承認盈餘分配案，每股配發28元現金股利，配息率達85%

漢唐昨天公布今年5月合併營收49.82億元，月增24.3%，年增28%。累計今年前五月合併營收205.09億元，年增3.1%。

漢唐獲利表現持續優化，今年首季合併營收115.18億元，季減8.9%，年減6%。但毛利率23.21%，分別季增2.46及年增10.7個百分點。稅後純益19.89億元，季增0.8%，年增56.2%；每股稅後純益10.55元。

賴志明說明，漢唐在客戶美國二廠施作方式，與美國一廠有些微改變，改採大量當地人員，加上一廠的建廠訓練，有助縮短學習曲線。由於獲得客戶肯定，承接二廠工程量也增加，包含無塵室、機電工程、特殊設備與部分水氣化工程。

賴志明說，漢唐目前在美國當地人力約100名，台灣幹部比重降至一半以下，盡量採用當地人。因應未來主要大客戶擴廠需求，目標要擴充至200人左右。

營收 漢唐

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