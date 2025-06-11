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台積概念股 買盤點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（10）日受惠外資強力回補，收復半年線關卡，權王台積電（2330）扮演領攻要角，帶動志聖（2467）、台特化等相關概念股強強滾，法人看好後市仍有輪漲空間，建議採低接不追高策略短線價差操作。

美中新一輪貿易談判倫敦登場，加上美股氛圍仍佳，費半指數收復所有均線，改寫本波反彈高點，台積電ADR收盤市值再度超越波克夏，躍居全球第九名，台股昨日在台積電登高一呼下，突破近期盤整區間，站上22,000點。

台積電帶量收高，股價整理一段時間的相關概念股獲得買盤進場點火，包括志聖、均華、均豪、昇陽半導體、閎康、達興材料、辛耘、台特化、弘塑、洋基工程、漢唐、迅得等，單日漲幅在2.3%至9.9%不等，短多蠢蠢欲動。

隨輝達（NVIDIA）GB200上下游供應鏈良率提升，市場對AI下修及砍單的悲觀看法逐漸扭轉，加上台積電重啟先前暫停的CoWoS產能建置，隸屬同一集團的志聖、均豪、均華5月營收分別繳出月增22.8%、33.9%、88.7%，昨日股價同步亮燈漲停。

洋基工程受惠台灣半導體客戶擴產需求，帶動製程及高階封裝的機電無塵室專案需求增加，第2季營收可望雙位數季增，今年營運逐季成長可期，昨日股價反彈3.9%收417.5元，重登季線關卡，另一檔漢唐在外資持續買超下，股價漲2.3%收567元，隨時有創高機會。

展望後市，凱基投顧分析，台股昨日收長紅K棒，突破21日高點21,879點，站上半年線，成交量突破月均量水準，短中期均線糾結後開始走揚，近期或有機會挑戰年線22,300點附近反壓，若穩步維持4,000億元左右量能，將有利短多續航。

志聖 台股 台積電

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