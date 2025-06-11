天能綠電登興櫃 漲2.5倍

雲豹能源旗下小金雞天能綠電（7842）昨（10）日以每股80元登錄興櫃，開盤即衝上110元，最高一度飆上299元，漲幅高達2.73倍，終場參考價為282.5元，漲幅2.53倍，蜜月行情甜，榮登能源股股王及昨日興櫃漲幅王。

天能綠電成立於2021年，雲豹能源持股約八成。天能綠電在短短三年內，憑藉雲豹能源的綠電整合優勢以及團隊的運籌帷幄，陸續取得日月光、美光、Gogoro、玉山金控等國內外大廠的綠電轉供合約，成為能源市場上的新星。

天能綠電前五月營收8.03億元，年增1.14倍，主要受惠發售電業務成長。

根據能源署售電月報統計，今年前四月天能綠電綠電交易量達1.07億度，穩居全台售電業第一，其中光電售電業憑證市占率近三成，穩坐「綠電交易王」。