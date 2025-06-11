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中華電2025年前五月 EPS 2.13元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（10）日公布5月營運表現，中華電信（2412）5月及前五月每股純益分別為0.43元、2.13元，蟬聯每股獲利王，營收、獲利超越年度財測高標。遠傳前五月每股純益1.51元；台灣大前五月每股純益1.89元。

中華電信5月歸屬母公司業主淨利33.5億元，年增4%，每股純益0.43元，是近七年同期新高，前五月歸屬母公司業主淨利165.5億元，年增4.9%，每股純益2.13元。

中華電信表示，5月受惠資通訊業務年增近25%，IDC、雲端服務、智慧聯網應用及5G企業專網較去年同期有雙位數成長，IDC與雲端服務年增28%。

台灣大5月稅後純益10億元，年減2.5%，每股純益0.34元，累計前五月稅後純益57億元，年增12.6%，每股純益1.89元。

台灣大表示，因近期新台幣升值，暫時影響美元計價長期投資評價，因此5月稅後純益較去年同期小幅下滑。

遠傳5月受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G及個人數位服務成長動能，單月稅後純益11.63億元，年增10.7%，連續四個月雙位數成長，每股純益0.32元；累計前五月合併稅後純益54.62億元，年增10.5%，每股純益1.51元。

遠傳表示，5月月租型用戶5G滲透率達44.9%、平均5G滲透率達40.6%，「遠傳守護網」服務、手機保險等業務維持雙位數年增率，近期獲得「新竹市公有停車場充電樁」建置及維運、「基隆市智慧路口防護系統」等專案。

每股純益 中華電信

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