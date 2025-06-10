消費氛圍保守 富邦媒5月營收86億年減3.84%
電商龍頭富邦媒今天公告5月營收為新台幣86.32億元，月增5.6%、年減3.84%。富邦媒向中央社記者表示，因去年同期基期較高，且受今年整體消費氛圍保守影響，另外，5月底適逢端午連假，也導致部分線上消費與營收遞延認列。
富邦媒今年前5月營收約432.1億元，年減1.74%。富邦媒表示，隨著6月年中大促銷開跑，提前啟動618購物節暖身慶活動，祭出mo幣回饋、品牌折扣、下單抽機票等多重優惠，為買氣鋪路。
富邦媒表示，面對消費氛圍保守，持續穩健推進營運節奏，並同步強化智能物流調度與前置規劃，全力應戰年中最大檔期，以展現平台在高峰期間的韌性與即時調整能力。
網家5月營收為27.24億元，年減1.54%；今年前5月營收為143.92億元，年減5.1%。
電商集團美而快公告5月營收為2.34億元，年減22.36%，美而快表示，今年正處於縮減虧損或低毛利業務的結構優化期，預期隨著新展店陸續開出，彌補減少的低毛利業務項目，營收可望持續改善並成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言