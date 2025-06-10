光寶科營收／5月134億元 月減0.1%

光寶科（2301）10日公布今年5月營收134億元，月減0.1%，年增22%，主要來自雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動；其中，光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門營收均為年增。累計今年前五月合併營收632億元，年增26%。

其中，5月來自光電部門營收占比20%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長、及Mini LED在新一代電競PC與手機的出貨，帶動整體光電營收年增一成。

雲端及物聯網部門營收占比40%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過三成。

資訊及消費性電子部門營收占比40%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源、遊戲機電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增兩成。