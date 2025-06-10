電信業罕見受匯率影響 台灣大美元計價長投評價影響獲利衰退
電信產業以內需為主，通常不受台幣匯率影響，但翻開電信三雄最新公布的5月營運表現，台灣大（3045）單月獲利罕見較去年同期衰退，關鍵就在於近期台幣升值，暫時影響美元計價長期投資評價，稅後純益較去年同期小幅下滑。成為電信三雄中，唯一受到匯率影響，導致獲利衰退的業者。
電信三雄5月獲利出爐，中華電（2412）5月自結合併營收為185.2億元，年增2.5%，歸屬於母公司業主之淨利為33.5億元，年增4%，每股純益0.43元，遠傳（4904）5月合併總營收83.55億元，年增0.4%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.33億元，年增4.2%，雙創同期歷史新高，稅後純益達11.63億元，年成長率達10.7%，每股純益0.32元。
相較於中華電信及遠傳5月獲利均較去年同期成長，台灣大則呈現罕見衰退。台灣大5月自結合併營收158.2億元，年減1.3%，營業利益16.9億元，年增5.6%，稅後純益10億元，年減2.5%，每股純益0.34元。
台灣大指出，隨基站整合效益及營運效率提升，電信業務營業利益續創雙位數年成長，達15%，有線電視業務亦受家用寬頻帶動而使獲利提升，合併營業利益較去年同期成長6%。
不過台灣大也表示，然因近期台幣升值，暫時影響美元計價長期投資評價，稅後純益較去年同期小幅下滑。
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