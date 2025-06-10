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台灣大5月每股純益0.34元 營業利益持續成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）宣布，5月自結合併營收158.2億元，年減1.3%，營業利益16.9億元，年增5.6%，稅後純益10億元，年減2.5%，每股純益0.34元，累計前5個營收793.8億元，與去年同期持平，營業利益84.7億元，年增8%，稅後淨利為57億元，年增12.6%，每股純益1.89元。

台灣大表示，5月行動服務營收及年增幅度均為今年以來最高，在行動用戶持續升級至5G以及科技事業的營收挹注下，智慧型手機月租ARPU年成長率較前四個月提升。同時，月租用戶退租率亦維持在歷史低點。

台灣大強調，隨基站整合效益及營運效率提升，電信業務營業利益續創雙位數年成長，達15%，有線電視業務亦受家用寬頻帶動而使獲利提升，合併營業利益較去年同期成長6%。然因近期台幣升值，暫時影響美元計價長期投資評價，稅後淨利較去年同期小幅下滑。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，在被譽為「投資界奧斯卡獎」的 Extel（原 Institutional Investor 機構投資人）所舉辦的「2025 年度亞洲最佳管理團隊」評比中，台灣大連續三年榮獲全亞洲區「最受尊崇企業」地位殊榮，不僅是台灣電信業唯一，更在台灣入選的五家上市公司中得分最高。今年台灣大更首度橫掃全亞洲及亞洲區不含中國電信產業雙榜單，在七項評比全數奪冠，包含：「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係企業」、「最佳投資人關係專業人員」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳ESG」、「最佳董事會」，顯示資本市場對台灣大在經營管理、ESG與投資人關係的高度認可。

此外，在「Telco+Tech」策略的引領下，台灣大正大步邁進AI落地與雲端整合的新時代。與VANTAGE Data Centers合作打造AIDC資料中心，前瞻布局AI與雲端應用，預計第4季開始貢獻營收獲利；自研AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」，支援中英台客語混用情境，語音辨識率達97%，有效賦能企業實現AI升級。同時布局新科技事業，進軍虛擬資產市場，推出台灣首家由大型企業營運的「台灣大虛擬資產交易所(TWEX)」，最低只需新台幣100元即可輕鬆入手加密資產，透過簡易三步驟完成交易，建立更可信、具韌性的虛擬資產生態系，啟動以來業績持續高速成長。

台灣大 AI

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