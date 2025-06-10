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中華電信蟬聯獲利王！5月 EPS 0.43元 為近七年同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電（2412）10日公布受惠資通訊貢獻營收推升營收獲利成長，5月自結合併營收為185.2億元，年增2.5%，歸屬於母公司業主之淨利為33.5億元，年增4%，EBITDA為74.8億元，年增2%，每股純益達0.43元，創近七年同期新高，累計前5月營收933.8億元，年增2.7%，營歸屬母公司業主淨利為165.5億元，年增4.9%，每股純益2.13元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標皆超越年度財測高標。

中華電信表示，5月獲利成長，主因為資訊與通信技術（ICT）業務的強勁成長，其中，網路數據中心（IDC）、雲端服務、智慧聯網應用及5G 企業專網，皆繳出雙位數年成長成績。IDC與雲端服務受惠於政府建置案入帳，以及設備代管需求持續擴增，年營收增幅達28%，不僅增裕專案收入，亦穩定挹注經常性營收；智慧聯網方面則在太陽光電智慧能源專案帶動下，年增率超過60%，成長動能強勁。整體而言，ICT業務營收增幅近25%，為本月營收成長的主要驅動力。

中華電信指出，在核心業務方面，寬頻業務受惠數位轉型趨勢，營收與獲利表現穩健。5月份寬頻ARPU（每戶平均收入）達807元，300Mbps以上的高速用戶數首次突破160萬戶，顯示市場對高速上網服務的需求持續攀升。行動業務則在5G升速方案推動及用戶數穩步成長的帶動下，行動月租營收及加值服務營收均持續上揚，整體營收展現正向成長動能。

中華電信表示，公司近期在技術發展與ESG實踐方面都獲得重大進展。本公司於114年6月3日正式取得政府核發的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為國內第一家獲得此許可的業者，領航台灣低軌衛星應用之發展。未來，低軌衛星通信的應用範圍不僅可推廣至政府部門，也能廣泛運用於各行各業，強化台灣對外通訊的多元韌性布局。

此外，中華電信更於MSCI 2025年最新ESG評等報告中取得佳績，評等由AA晉升至最高級別AAA，成為台灣唯一、亞洲僅有四家獲此殊榮的電信公司，顯示中華電信在永續治理方面的國際級卓越表現。此次升等主要歸功於公司治理的顯著進步，包括董事酬金資訊的透明化與高階經理人獎酬之追索條款，彰顯公司對誠信經營與風險控管的高度承諾。在資安方面，中華電信以超越產業標準的表現獲得高度肯定，不僅全面導入資訊安全管理政策，並取得ISO 27001認證，同時強化資料控管與去識別化機制，確保資訊安全與個資保護並重。展望未來，中華電信將持續以綠化低碳、數位賦能與誠信透明為核心理念，致力創造長期永續價值。

營收 中華電信

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