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聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照片
聯發科。圖／聯合報系資料照片

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布5月合併營收為451.81億元，雖較4月的487.54億元月減7.33%，但年增達7.19%。累計1至5月營收達2,472.47億元，年增13.61%，持續維持雙位數成長，顯示公司多元布局於智慧裝置、車用電子與AI邊緣運算等應用逐步發酵。

展望後市，市場關注聯發科即將推出的天璣9系列旗艦平台，將強化其於高階AI手機市場的競爭力。此外，聯發科與多家歐美及中國大陸車廠合作的車用晶片方案也預計自下半年起放量，法人普遍看好公司下半年營收可望逐季回升，全年營運目標維持正向展望。

聯發科今日股價開在1,300元，隨後一路上攻，盤中最高來到1,335元，終場收在1,335元，大漲50元，漲幅為3.89%，成交量約11,300張，顯示市場信心回升，投資人積極追價。

聯發科 營收

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