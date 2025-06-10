快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

遠傳單月獲利連四個月雙位數成長 每股純益0.32元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）10日公布5月自結營利概況。受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，以及個人數位服務成長動能，5月營收創下同期新高，獲利連續四個月雙位數成長，每股稅後純益0.32元。

遠傳5月合併總營收83.55億元，年增0.4%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.33億元，年增4.2%，雙創同期歷史新高，稅後純益達11.63億元，年成長率達10.7%，達成連續四個月雙位數成長，每股純益0.32元。累計前5月合併總營收429.66億元，年增1.8%，合併EBITDA為157.12億元，年增6%，稅後純益54.62億元，年增10.5%，每股純益1.51元，維持穩健成長動能。

遠傳表示，5月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至44.9%、平均5G滲透率達40.6%，雙雙領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）穩定向上，年成長率達1.7%，達成自遠亞合併以來，連續第五個月正成長；帶動行動服務營收年增1.9%，來到51.32億元，繳出自2021年3月以來連續51個月正成長的佳績。

遠傳表示，個人數位服務表現亮眼，「遠傳守護網」服務、手機保險等業務維持雙位數年成長率；「遠傳心生活」APP註冊用戶數更突破700萬人次，服務涵蓋電信帳單查詢繳費、會員優惠、交通出行、健康管理、線上祈福等生活功能，近期更切入3C消費，打造多元整合的行動生活平台，持續為用戶創造更便利、更智慧的數位生活體驗。

此外，遠傳指出，深耕智慧城市，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術自主開發物聯網平台，打造多元綠色資通訊解決方案，獲得「新竹市公有停車場充電樁」建置及維運、「基隆市智慧路口防護系統」等大型專案，協助公部門加速邁向低碳營運、綠色運輸及數位轉型。

遠傳近期獲國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）「2025年亞洲最佳企業」評選為台灣唯一「最佳企業–電信業金獎」、電信業唯一「最佳大型企業」，總經理井琪更在台灣不分產業類別中，連續三年獲頒「最佳CEO」殊榮，卓越治理績效深獲國際專業投資人肯定。

遠傳 營收

延伸閱讀

遠傳定位手錶升級不加價 超萌大耳狗陪孩子安心出門

標普全球永續年鑑／遠傳評分全球第二

王者地標橫空出世 遠傳 SKY GARDEN 引領新豪宅概念

遠傳5G 滲透率要衝五成

相關新聞

台積電營收／5月年增近四成 股價強勢收高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布5月合併營收達3,205.16億元，月減8.3%，但年增高達39.6%。累計1至...

和碩營收／iPhone 出貨減緩 5月跌破千億大關

和碩（4938）10日公布今年5月營收，受到通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，導致5月業績跌破千億大關，月減...

聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布5月合併營收為451.81億元，雖較4月的487.54億元月減7.33%，但年增...

台達電營收／5月410.4億元 創歷史次高

電源龍頭台達電（2308）10日公布5月合併營收410.45億元，年成長17%，月成長0.6%，為單月次高，主要拉貨動能...

台積電營收／5月逾3,205億元、年增近40% 創歷年同期新高

台積電（2330）10日公布2025年5月營收報告。2025年5月合併營收約為新台幣3,205億1,600萬元，較上月減...

智崴股東會／高毛利優勢對抗美國關稅、匯率影響

智崴（5263）10日召開114年度股東常會，公布113年度合併營收達新台幣13.9億元，較前一年度成長約61%，每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。