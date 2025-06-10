遠傳單月獲利連四個月雙位數成長 每股純益0.32元

遠傳（4904）10日公布5月自結營利概況。受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，以及個人數位服務成長動能，5月營收創下同期新高，獲利連續四個月雙位數成長，每股稅後純益0.32元。

遠傳5月合併總營收83.55億元，年增0.4%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.33億元，年增4.2%，雙創同期歷史新高，稅後純益達11.63億元，年成長率達10.7%，達成連續四個月雙位數成長，每股純益0.32元。累計前5月合併總營收429.66億元，年增1.8%，合併EBITDA為157.12億元，年增6%，稅後純益54.62億元，年增10.5%，每股純益1.51元，維持穩健成長動能。

遠傳表示，5月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至44.9%、平均5G滲透率達40.6%，雙雙領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）穩定向上，年成長率達1.7%，達成自遠亞合併以來，連續第五個月正成長；帶動行動服務營收年增1.9%，來到51.32億元，繳出自2021年3月以來連續51個月正成長的佳績。

遠傳表示，個人數位服務表現亮眼，「遠傳守護網」服務、手機保險等業務維持雙位數年成長率；「遠傳心生活」APP註冊用戶數更突破700萬人次，服務涵蓋電信帳單查詢繳費、會員優惠、交通出行、健康管理、線上祈福等生活功能，近期更切入3C消費，打造多元整合的行動生活平台，持續為用戶創造更便利、更智慧的數位生活體驗。

此外，遠傳指出，深耕智慧城市，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術自主開發物聯網平台，打造多元綠色資通訊解決方案，獲得「新竹市公有停車場充電樁」建置及維運、「基隆市智慧路口防護系統」等大型專案，協助公部門加速邁向低碳營運、綠色運輸及數位轉型。

遠傳近期獲國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）「2025年亞洲最佳企業」評選為台灣唯一「最佳企業–電信業金獎」、電信業唯一「最佳大型企業」，總經理井琪更在台灣不分產業類別中，連續三年獲頒「最佳CEO」殊榮，卓越治理績效深獲國際專業投資人肯定。