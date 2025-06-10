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匯率干擾…日月光投控5月營收490.27億元 月減6.1%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
匯率干擾，日月光投控5月營收490.27億元，月減6.1%，但仍為歷年同期次高。圖／本報資料照片
匯率干擾，日月光投控5月營收490.27億元，月減6.1%，但仍為歷年同期次高。圖／本報資料照片

半導體封測廠日月光投控今（10）日公布5月合併營收490.27億元，月減6.1%、年增3.2%，仍為歷年同期次高；累計今年前五月合併營收2493.9億元，年成長10.3%，為歷年同期新高。若以美元計價，日月光投控5月美元營收僅月減0.2%、年增8.1%，顯見新台幣勁升對營收造一定程度干擾。

若聚焦日月光5月封測及材料項目表現，日月光投控5月封測材料營收305.81億元，月減2.3%、年增15.1%；若以美元計算，5月封測材料美元營收月增3.8%、年增20.6%。

新台幣兌換美元匯率劇烈波動成為企業本季避除重要課題，日月光投控稍早在法說會透露先，新台幣升值1元，對封測業務毛利不利影響約1.5個百分點，影響相對輕微。

日月光投控今年重心放在擴充先進測試產能，涵蓋晶圓測試（CP）和成品測試（FT），投控預估今年測試業績成長幅度，將比封裝業績倍增。預期到今年底，測試業績占日月光封裝測試材料業績比重，將提升至19%至20%。

日月光投控旗下日月光半導體稍早宣布推出具備矽穿孔（TSV）的扇出型基板上晶片橋接（FOCoS-Bridge）封裝技術，可讓新一代人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片應用的功率損耗大幅降低，目的卡位AI（人工智慧）晶片商機。

營收 日月光 新台幣

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