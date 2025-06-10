快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

榮惠營收／5月1.36億元 AI伺服器開始出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
榮惠-KY董事長劉世璘。記者尹慧中攝影
榮惠-KY董事長劉世璘。記者尹慧中攝影

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）10日公告，2025年5月合併營收新台幣1.36億元，累計前5個月營收達7.14億元，較去年同期成長約5.9%，董事長劉世璘指出，香港AI伺服器訂單已開始出貨，將可降低泰國市場變動所帶來的潛在衝擊。

根據榮惠-KY所公布的數字，5月營收1.364億元，較2024年5月的1.452億元下滑6.03%，但較今年4月的1.334億元成長約2.3%，但若以美元計價，今年5月營收450.5萬美元，則是略高於去年5月的449.6萬美元，主因近期新台幣兌美元匯率升值所致，整體而言，5月營收表現符合原先預期。

劉世璘表示，儘管5月營收受匯率等外部因素波動影響，但整體接單與出貨節奏仍持續穩定，AI伺服器相關產品陸續出貨，預期將持續為後續營收注入正向推力，香港市場的新型應用訂單布局已初見成效，成為公司重要成長動能之一。

在主要市場方面，劉世璘表示，公司持續優化產品組合與出貨策略，靈活應對區域需求調整，並觀察日系油電車與新興客戶的市場變化，未來亦將擴大智慧製造與高效能產品布局，期待能降低泰國市場變動所帶來的潛在衝擊。

展望後市，劉世璘指出，AI伺服器訂單雖採淨額法認列營業收入，對營收貢獻有限，但對公司獲利帶來強勁動能，已成為公司轉型發展高階應用重要策略方向，將持續推進區域全球布局並強化核心競爭力。

營收 新台幣

延伸閱讀

光寶科營收／5月134億元 年增22%

晟銘電營收／5月9.89億元報喜 股價衝漲停板慶賀

到香港旅遊被震撼！她看到這一幕驚呆「比日韓還美」 網共鳴：世界第一

中信金2025年前五月賺246億元

相關新聞

台積電營收／5月年增近四成 股價強勢收高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布5月合併營收達3,205.16億元，月減8.3%，但年增高達39.6%。累計1至...

和碩營收／iPhone 出貨減緩 5月跌破千億大關

和碩（4938）10日公布今年5月營收，受到通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，導致5月業績跌破千億大關，月減...

聯發科營收／連五月年增、AI 與車用布局發酵 股價強彈50元

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布5月合併營收為451.81億元，雖較4月的487.54億元月減7.33%，但年增...

台達電營收／5月410.4億元 創歷史次高

電源龍頭台達電（2308）10日公布5月合併營收410.45億元，年成長17%，月成長0.6%，為單月次高，主要拉貨動能...

台積電營收／5月逾3,205億元、年增近40% 創歷年同期新高

台積電（2330）10日公布2025年5月營收報告。2025年5月合併營收約為新台幣3,205億1,600萬元，較上月減...

智崴股東會／高毛利優勢對抗美國關稅、匯率影響

智崴（5263）10日召開114年度股東常會，公布113年度合併營收達新台幣13.9億元，較前一年度成長約61%，每股稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。