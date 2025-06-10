和碩營收／iPhone 出貨減緩 5月跌破千億大關

和碩（4938）10日公布今年5月營收，受到通訊業務（iPhone組裝為主）出貨下滑影響，導致5月業績跌破千億大關，月減16.71%，展望後市，法人預估，隨著今年第3季蘋果年度iPhone新機推出，將帶動和碩通訊業務成長，預估下季業績將優於第2季。

和碩公布今年5月營收856.85億元，月減16.71%、年減7.97%；累計和碩今年前五個月營收達4,609.9億元、年增6.42%。

和碩今年5月NB出貨75-80萬台，優於上個月的61萬台。

和碩5月營收相較上個月下滑，主要受到通訊業務下滑影響。至於相比去年同期，三大業務則皆下滑。

法人預估，隨著今年第3季蘋果iPhone新機推出，將帶動和碩通訊業務，預期下季業績將優於第2季。

展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，由於關稅政策延緩實施90天，在客戶提前拉貨至美國下，帶動和碩今年上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期即將在7月結束，是否影響下半年需求也需持續觀察，因此對下半年謹慎看待。

不過，和碩共同執行長鄧國彥強調，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好。從和碩三大產品線來看，資訊產品隨著AI PC應用越來越多，市場預估今年整體PC市場將成長5-10%，和碩希望比這個成長率更好一點。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，去年表現比較平淡，今年下半年因為有新遊戲機和物聯網產品發表，希望能穩定成長；通訊產品上半年處於淡季，智慧手機將於9月發表新機種，會跟客戶繼續努力，希望下半年整體營運有機會「拉尾盤」。